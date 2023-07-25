الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق شاب أثناء السباحه في النيل بمركز جرجا بسوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شاب مصرعه غرقا  بترعة بناحية كوم اشكيلو بدائرة مركز جرجا، في سوهاج، وفق بلاغ تلقاه اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي.

 انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وكذلك قوات وحدة الإنقاذ النهري  و بالإنتقال تبين غرق المدعو  «أيمن ع ع» سن 22 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة بمعرفة قرأت الانقاذ النهري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة.

 وبسؤال والده أفاد المدعو «علي ع أ» سن 67 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعه ولعدم إجادته السباحه غرق بها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإنقاذ النهري البحث الجنائى ب الجهات المختصة السباحه الشبهة الجنائية القانون اللواء محمد عبد المنعم شرباش الكشف الطبى

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