محافظ الدقهلية يرأس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظائف نواب وسكرتيري وحدات محلية

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختبارات وإجراء المقابلات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف شملت وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة وحي ووظفية سكرتير مدينة ومركز وحي ووظيفة رئيس وحدة محلية قروية، من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات.

وضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وفكرية سلامة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وباسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والدكتورة أمل السعيد، مدير عام الموارد البشرية، والدكتوره صفاء فتوح، وكيل إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وقد قامت اللجنة بإجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار أكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذي، هذا وقد أكد مختار أن المقابلات والاختبارات قد أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافئ الفرص لاختيار أفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار إليها ووفقا للقانون.

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