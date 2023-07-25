الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

جريدة الدستور

نظمت كلية الدفاع الجوي، المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات (ITC-Egypt 2023)، بمشاركة عدد من كبار العلماء والمتخصصين والباحثين فى مجال أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الجامعات المصرية والدولية وبدعم تقنى من معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، أحد أبرز المؤسسات العلمية الدولية فى المجالات الهندسية.

وذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وتوفير كافة السبل لمختلف فئات المجتمع لإطلاق مواهب الابتكار والإبداع في شتى المجالات العلمية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأستاذ دكتور يحيى عنتر، الرئيس الشرفى للمؤتمر، رحب خلالها بالحضور، موضحاً الأنشطة والفعاليات المختلفة التى يشهدها المؤتمر.

وأكد اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لكلية الدفاع الجوى، الدعم والرعاية الكاملة التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى لطلبة كلية الدفاع الجوى لتخريج كوادر قادرة على الابتكار ولاستيعاب التطور العلمى الهائل، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

وألقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية المؤتمر الذي يسهم فى توفير المناخ الملائم لإطلاق الإبداعات العلمية والاطلاع على أحدث النظم العالمية فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام بالبحث العلمى وتنمية المبتكرات ورعاية الباحثين لتحقيق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والإبتكار 2030.

تضمن المؤتمر إلقاء العديد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصين فى مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، وعقد عدد من الجلسات الحوارية لكبار العلماء في مجالات الاتصالات، وتنفيذ عدد من ورش العمل فى مجالات الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار الحديثة، فضلاً عن مناقشة عدد من الأوراق البحثية بواسطة نخبة من العلماء المتخصصين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، جرى تنظيم معرض لمشاريع التخرج والأفكار البحثية المقدمة من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية وكلية الدفاع الجوي، والتي حظيت بإشادة من مختلف مستويات الحضور.

وشهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من العلماء المشاركين بالمؤتمر وتكريم أفضل الأوراق البحثية وأفضل المشاريع بعد إختيارهم من قبل اللجان العلمية المتخصصة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ورئيس جامعة دمنهور وعدد من ممثلى الوزارات والجامعات المصرية المختلفة.

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