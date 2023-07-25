بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

نشرت عدة صحف إسرائيلية صفحة أمامية سوداء بالكامل صباح اليوم الثلاثاء عقب تمرير قانون إلغاء سبب المعقولية بعد ظهر أمس الإثنين، تحت وصف "اليوم الأسود للديمقراطية"، ووسط احتجاجات واسعة في إسرائيل

أفادت تقارير عبرية بأن الصفحات عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر من قبل حركة احتجاج التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وهي مجموعة تضم ممثلين من شركات التكنولوجيا الفائقة بمن في ذلك الرؤساء التنفيذيون ومستثمرو رأس المال الاستثماري ورجال الأعمال العاملون لحسابهم الخاص والموظفون المنتظمون في مجال التكنولوجيا الفائقة.

كُتب على الإعلانات، "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية" في نص أبيض صغير في الأسفل. أيضا في النص الصغير في الأعلى كانت كلمة "إعلان".

هل هو إعلان؟

على الرغم من أن جميع الصحف المعنية - يديعوت أحرونوت، وكالكاليست، وإسرائيل اليوم ، وهآرتس - كشفت عن الإعلان أعلى صفحتها الأولى، ادعى بعض القراء أن النص كان صغيرًا جدًا ولم يكن واضحًا بما فيه الكفاية أن الصفحة الأولى ذات اللون الأسود قد تم دفع ثمنها.

ونشرت مجموعة الاحتجاج نفسها على موقع تويتر إعلانًا صريحًا صباح الثلاثاء قائلة: "لقد أضروا بنا! حاولنا جاهدًا إخفاء شعارنا، [إنه] في الصفحة الثانية من الصحيفة".

صحف إسرائيلية

قانون المعقولية

مرر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لإلغاء سبب المعقولية ليصبح قانونًا أمس الإثنين، في إشارة إلى الجزء الأول من الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ليصبح قانونًا بعد ستة أشهر من النقاش العام والمفاوضات بشأن تسوية محتملة استمرت حتى اللحظة الأخيرة.

قاطعت المعارضة التصويت، وكانت النتيجة النهائية 64-0، حيث صوت كل عضو في الائتلاف لصالح مشروع القانون.

وقال وزير العدل ياريف ليفين (الليكود) في الكنيست بعد إقرار مشروع القانون: "نحن الآن في طريقنا إلى استراحة طويلة". "إنني أبدأ، مدركًا أننا مررنا مشروع قانون مهمًا، ولكن دون شماتة ورغبة حقيقية في توحيد جميع أجزاء الأمة".