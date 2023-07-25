وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على 3 مهن لشباب الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على 3 مهن تحتاجها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، من سن 18 إلى 45 سنة، بمراكز التدريب المهنى بمحرم بك، والهانوفيل، والحضرة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية، وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه بأنه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبى التدريب المهنى على مهنة التبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى بمحرم بك، وعنوانه 100 شارع محسن خلف كلية العلوم، وعلى مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل، وعنوانه خلف أبوراوية، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية بمركز تدريب الحضرة، وعنوانه شارع محطة السوق- الحضرة البحرية بجوار السجل المدني، ويتم التسجيل من خلال ملء الاستمارة على الرابط التالي:- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIAFkzojGrC245agasn3X68oWcbeb9QLjidfENcYIeQU7AA/viewform?pli=1.

وأضاف وكيل المديرية أن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل: مكافآت لأوائل الخريجين، وزيا تدريبيا خاصا لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، محدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهني أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه.