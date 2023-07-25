الحصرى: "زراعة الحوار الوطنى" ناقشت كل سبل خفض أسعار وتكلفة الغذاء

وجه النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على الدعوة للحوار الوطني من أجل إيجاد مساحات مشتركة للجمهورية الجديدة وتأسيسها، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني تناولت العديد من المشاكل التي تواجه الزراعة في مصر.

وقال الحصري، إنه تم الاستماع لكل التوجهات سواء السياسية لمختلف الأحزاب المصرية وكل الأراء العلمية متمثلة في الجامعات وأكاديمية البحث العلمي وممثلي المزارعين والتعاونيات الزراعية بكل طوائفها وأنواعها، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة كل السبل لتقليل أسعار وتكلفة الغذاء للمواطن المصري، بحيث تتوافر كل السلع للمواطن بسعر مناسب، فهذا الأمر حق دستوري للجميع.

وأشار إلى أن الحوارات كانت ثرية وتم الاستماع للأفكار من كافة التخصصات، وبإذن الله سيتم الانتهاء من توصيات تدعم عجلة التنمية الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن التعاونيات الزراعية هي القاطرة التي تجر التنمية الزراعية في كل دول العالم".

وأوضح أن التعاونيات الزراعية تدير المنظومة الزراعية فيما يتعلق بالإنتاج أو في توفير الشركات التي تقوم بعمليات التوزيع من أجل الوصول للمستهلك النهائي، مشيدًا بقوة التعاونيات في هولندا.

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة لعودة الجمعيات الزراعية من خلال التعاونيات الزراعية، لتحقيق أقصى استفادة على غرار فترة الستينيات والسبعينيات، قائلا إنه «يرفع القبعة» للفلاح المصري لتخطيه كل الفترات العصيبة التي مرت بها الدولة، وكان الفلاح المصري داعمًا لدولته خلال هذه الفترة الصعبة.

وتابع أنه يجب تحقيق ما جاءت به المادة 29 بالدستور، الخاصة بالتزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من الفلاح بأسعار مناسبة تكفل له هامش ربح يكفل له حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه بعد صدور قانون الزراعات التعاقدية بدأت الدولة تتخذ خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية.

واستكمل: "أصبح يُعلن عن أسعار محصول القمح وفول الصويا والذرة وعباد الشمس وقصب السكر والبنجر قبل الزراعة، من أجل أن يتخذ الفلاح القرار المناسب له في ضوء التكلفة وتحقيق هامش ربح يكفل له حياة كريمة".