"مستقبل وطن" بالإسكندرية ينظم زيارة لأطفال قادرون باختلاف لشاطئ ذوى الهمم بالمندرة

نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الإسكندرية، زيارة ترفيهية لمجموعة من الأطفال من ذوي الإرادة إلى شاطئ ذوي الهمم بشاطئ المندرة المجاني شرقي المحافظة.

وقالت سلوى عطية، أمينة الدمج المجتمعي بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر مباشرة، وعدم الإحساس بوجود فروق بينهم وبين الأصحاء.

ووجهت أمينة الدمج المجتمعي بحزب مستقبل وطن الشكر لمحافظ الإسكندرية محمد الشريف، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوى الهمم وتوفير كافة سبل الدعم لهم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال عادل رزق، أمين الدمج المجتمعي بحي المنتزه ثان، إن هذه الزيارة تم الترتيب لها بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالرازق، الذي وافق على الفور بتخصيص المظلات والأماكن لأبنائنا من ذوي الهمم وأسرهم لقضاء وقت ترفيهي مميز في شاطئ مخصص لهم، يراعي احتياجاتهم، مشيرًا إلى سعادة الأطفال المشاركين في الزيارة بهذه الرحلة المميزة.

جاء ذلك بحضور رامي فيكتور، عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وحسن ذوق، القائم بأعمال أمين قسم المنتزه ثان، وأحمد بسيوني، القائم بأعمال الأمين المساعد، وماجد جمال، أمين التنظيم، وحمدي الشيباني، أمين التدريب والتثقيف.

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