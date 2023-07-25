الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظا بورسعيد وشمال سيناء يحضران حفل تخرج دفعة تمريض جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على هامش حضور حفل تخريج ممرضات محافظة شمال سيناء، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة محافظ شمال سيناء، مستعرضًا عددًا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل بورسعيد قاطرة التنمية، وإقامة كبرى المشروعات التنموية والخدمية على أرضها، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوجه محافظ شمال سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أهمية التعاون الكبير بين محافظتي شمال سيناء وبورسعيد في عدد من الملفات، مثنيًا على التطور غير المسبوق الذي جرى على أرض بورسعيد في وقت قياسي.

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ئيس عبد الفتاح السيسي التطور الاستقبال إحداث نقلة نوعية الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن

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