"دار علوم القاهرة" تنظم مؤتمرا دوليا بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها

تعقد كلية دار العلوم جامعة القاهرة مؤتمرًا دوليًّا بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها حول "قضايا التفكير في العلوم الإنسانية بين الأصالة والمعاصرة"، في الفترة من 18:16 أبريل 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم.

وقال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ضمن فعاليات احتفال كلية دار العلوم بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشائها على يد علي باشا مبارك، لإبراز دور مصر الريادي في مجال التعليم والعلوم الإنسانية، وإيمانًا بجدوى المراجعة والتطوير في هذا المجال.

وأضاف عميد الكلية ، فمنذ بزغت شمس دار العلوم على مسرح التاريخ، في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، لم تتوقف عن العطاء، فكانت الرائدة في مجال اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وكان لها قصب السبق في ريادة علم اللغة والأدب المقارن والفلسفة الإسلامية والحضارة، وساعدت في إرساء ثقافة الوسطية بميزان شديد الحساسية دقيق يعصم من الجمود ويحمي من الانحراف والذوبان في الآخر وضياع الهوية.

وأكد أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة للمهتمين باللغة العربية وثقافتها والشريعة الإسلامية وقضاياها لتبادل الرؤى وعرض المقترحات، وتقديم نواجع الحلول لكل ما يعترض طريق التقدم الحضاري المصري والعربي من مشكلات، وذلك في ضوء رؤية مصر 2020/2030م.