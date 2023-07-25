الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 7 أشخاص متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

متهمين
متهمين

جددت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس 7 متهمين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 400 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

محكمة الجنايات حبس 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة

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