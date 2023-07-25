الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيوة تبحث تحسين جودة الرى ومجابهة الملوحة بالمياه الجوفية

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

استقبل محمد بكر يوسف، رئيس مدينة سيوة، صباح اليوم، كلاً من المهندس محمد سعد، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا، والمهندس هشام الروبي، مدير إدارة النوبارية للتوجيه المائي، وبحضور الدكتور محمد شامة، وكيل الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة، والمهندس أحمد جيري، ممثل إدارة الري بسيوة، لعقد اجتماع مع اللجنة الدائمة لتوفيق أوضاع روابط مستخدمي المياه الجوفية لتحسين جودة مياه الري ومجابهة زيادة ملوحة المياه الجوفية بالخزان السطحي والآبار الوزارية.

وقدَّم رئيس مدينة سيوة الشكر لجميع الجهات المعنية لحسن تعاونهم من أجل الاستفادة من الآبار العميقة والاستغلال الأمثل لها، مؤكدًا أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير قطاع الري والصرف.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن الزيارة تهدف لزيادة الوعي لدى المزارعين للتحول للري الحديث، ولاسيما توفيق أوضاع روابط مستخدمي المياه الجوفية لتحسين جودة مياه الري ومجابهة زيادة ملوحة المياه الجوفية بالخزان السطحي والآبار الوزارية، مشيرًا إلى أن سيوة تشهد عقد اجتماعات بشكل مستمر مع اللجنة الدائمة والإدارة الزراعية وروابط مستخدمي الآبار الجوفية والجمعية الزراعية من أجل وضع اللائحة الداخلية اللازمة لضمان التدابير الضرورية لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية.

الري والزراعة الري الحديث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المجهودات المبذولة رئيس مدينة سيوة مدينة سيوة

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