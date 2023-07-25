الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق أسانسير عقار الدقى

حريق
حريق

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن ماس كهربائي وراء حريق أسانسير عقار بالدقي، وتم إخطار النيابة العامة.

وكانت سيطرت  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب بكابل أسانسير بأحد عقارات الدقي،  دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق  بكابل أسانسير بشارع طهران بالدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

أجرأ اجراء اجهزة الامن أجهزة الأمنية إخطار النيابة ارة احد اسانسير

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التحريات: ماس كهربائى وراء حريق أسانسير عقار الدقى

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