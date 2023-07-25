"عمالقة القارة السمراء".. تقرير أمريكى: مصر ونيجيريا تبرزان كأكبر اقتصادين فى أفريقيا

قال موقع بيزنس إنسايدر، الأمريكي، إن مصر ونيجيريا تبرزان كأكبر اقتصادين في إفريقيا مع وصول إجمالي الناتج المحلي لكل منهما إلى 477 مليار دولار.

وقال التقرير الأمريكي إنه في خضم المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار في إفريقيا، ترتفع مجموعة مختارة من الدول فوق البقية، لأنهم يملكون مفتاح تشكيل مصير إفريقيا الاقتصادي، ويتردد صدى تأثيرهم في جميع أنحاء المنطقة، حيث يجتذبون الاستثمارات ويقودون التنمية الإقليمية.

وقام الموقع برحلة استكشافية للكشف عن القوى الاقتصادية التي تقود نمو إفريقيا وتؤثر على مسارها الاقتصادي.

1. نيجيريا - 477 مليار دولار: الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا البالغ 477 مليار دولار يجعلها أكبر اقتصاد في إفريقيا، النمو السريع للأمة في القطاع المالي وريادتها في الصادرات البترولية تغذي قوتها الاقتصادية، لاجوس، مركز تقني مزدهر وثاني أكبر منطقة حضرية في إفريقيا، يزيد من تضخيم النفوذ الإقليمي لنيجيريا.

2. مصر - 477 مليار دولار: بإجمالي ناتج محلي يبلغ 477 مليار دولار، تشترك مصر في المركز الأول مع نيجيريا، ويفتخر اقتصادها بصناعات متنوعة، من السياحة والزراعة إلى المنسوجات والبترول، ويعزز موقع مصر الاستراتيجي على مفترق طرق إفريقيا والشرق الأوسط من أهميتها في القارة.

3. جنوب أفريقيا - 406 مليارات دولار: كمركز مالي ورائد صناعي، تمتلك جنوب إفريقيا ناتج محلي إجمالي قدره 406 مليار دولار، وثروتها من الموارد المعدنية والصناعات الراسخة تجذب الاستثمارات العالمية وتحفز النمو الاقتصادي في المنطقة.

4. الجزائر - 192 مليار دولار: مع وفرة من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، تساهم صناعة البتروكيماويات في الجزائر في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 192 مليار دولار. وهذا يضع الجزائر كقوة اقتصادية رئيسية في شمال إفريقيا.

5. المغرب - 134 مليار دولار: بفضل ناتج محلي إجمالي يبلغ 134 مليار دولار ، يتألق المغرب كنجم صاعد في شمال إفريقيا، وقطاعا السياحة والزراعة النابضان بالحيوية ، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتصنيع ، يعززان مكانتها الاقتصادية.

6- إثيوبيا - 127 مليار دولار: الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا البالغ 127 مليار دولار يغذيه قطاع الزراعة والتصنيع المزدهر، باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا ، تجذب إثيوبيا الاستثمارات الأجنبية وتغذي طبقة وسطى مزدهرة.

7. كينيا - 113 مليار دولار: بإجمالي ناتج محلي يبلغ 113 مليار دولار ، يساهم قطاع التكنولوجيا المبتكرة في كينيا والبيئة الصديقة للأعمال في نجاحها الاقتصادي، قنيروبي ، مركز تقني وتجاري نابض بالحياة ، تستضيف المكاتب الأفريقية لعمالقة عالميين ، مما يضخم النفوذ الإقليمي لكينيا.

8- أنجولا - 107 مليارات دولار: إن تركيز أنغولا على إنتاج النفط وتعدين الماس يدعم ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 107 مليارات دولار ، مما يجعلها لاعباً هاماً في الجنوب الأفريقي، فالجهود المبذولة لتنويع اقتصادها تعزز النمو والتنمية.

9- تنزانيا - 75.71 مليار دولار: الناتج المحلي الإجمالي لتنزانيا البالغ 75.71 مليار دولار مدفوع بصناعات السياحة والزراعة والتعدين المزدهرة وتساهم الموانئ الإستراتيجية وإمكانيات الغاز الطبيعي في توسيع نفوذ تنزانيا في شرق إفريقيا.

10. غانا - 72.84 مليار دولار: مع ناتج محلي إجمالي قدره 72.84 مليار دولار ، يحظى المناخ السياسي المستقر في غانا والصناعات المزدهرة ، بما في ذلك إنتاج الكاكاو والتعدين والتنقيب عن النفط ، باهتمام عالمي ويساهم في القوة الاقتصادية للبلاد.