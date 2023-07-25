دراسة: خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة قد يتضاعف فى ظل موجات الحرارة الشديدة

كشفت دراسة جديدة، أن الحرارة المرتفعة والجسيمات الدقيقة في الهواء قد تضاعف من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وحلل الباحثون أكثر من 200 ألف حالة وفاة بأزمة قلبية بين عامي 2015 و2020 في مقاطعة صينية تشهد أربعة مواسم متميزة ومجموعة من درجات الحرارة ومستويات التلوث.

وقالت الدراسة: "كانت أيام الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أو المستويات العالية من تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة "مرتبطة بشكل كبير" بخطر الوفاة من نوبة قلبية - وشوهد أكبر خطر في الأيام مع مزيج من درجات الحرارة الشديدة وارتفاع مستويات تلوث الهواء، وأظهرت النتائج أن النساء وكبار السن معرضون بشكل خاص للخطر".

وأصبحت أحداث درجات الحرارة المتطرفة أكثر تواترًا وأطول وأكثر حدة، وقد أثارت آثارها الصحية السلبية قلقًا متزايدًا.

وقال كبير المؤلفين، يووي ليو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة قوانجتشو الصين: "هناك مشكلة بيئية أخرى في جميع أنحاء العالم تتمثل في وجود جسيمات دقيقة في الهواء، والتي قد تتفاعل بشكل تآزري مع درجات الحرارة القصوى لتؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية."

ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة كان أعلى بنسبة 18٪ خلال موجات الحر لمدة يومين مع مؤشرات حرارة عند أو أعلى من النسبة المئوية 90، وتتراوح من 82.6 إلى 97.9 درجة فهرنهايت. كان الخطر أعلى بنسبة 74٪ خلال موجات الحر لمدة 4 أيام مع مؤشرات حرارة عند أو أعلى من النسبة المئوية 97.5 ، وتتراوح من 94.8 إلى 109.4 درجة.

وخلال الموجات الحرارية التي استمرت 4 أيام مع مستويات تلوث جسيمات دقيقة أعلى من 37.5 ميكروغرام لكل متر مكعب، كانت المخاطر أعلى مرتين. للسياق، توصي منظمة الصحة العالمية بما لا يزيد عن 15 ميكروغرامًا لكل متر مكعب لأكثر من 3-4 أيام في السنة.

وعلى الرغم من صغر حجمها الذي يقل عن 2.5 ميكرون ، إلا أن الجسيمات الدقيقة - المرتبطة في الغالب بعوادم السيارات، وانبعاثات المصانع أو حرائق الغابات - يمكن استنشاقها بعمق في الرئتين وتهيج الرئتين والأوعية الدموية حول القلب.

وأضاف ليو أن "النتائج التي توصلنا إليها تقدم دليلاً على أن تقليل التعرض لكل من درجات الحرارة القصوى والتلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة قد يكون مفيدًا لمنع الوفيات المبكرة الناجمة عن النوبات القلبية، خاصة بالنسبة للنساء وكبار السن".