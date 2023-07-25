الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بتبادل إطلاق النار بسبب فتاة فى الشرقية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص مستقلين دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الأهالي بمنطقة كفر محمد حسين بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، طرف ثاني: (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثان يسلاح ناري (فرد خرطوش- طلقة  لذات العيار) والمستخدم فـي الواقعة، وبمواجهتهم قرر الطرفان بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب قيام الطرف الأول بمضايقة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الثاني قاموا على إثرها بإطلاق عيار ناري بالهواء باستخدام السلاح المضبوط تجاه الطرف الأول، وتبين أن الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو تصادف مرورها بالطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد الأشخاص اجراء احد أخل اجتماعى أجهزة وزارة الداخلية اجتما ازي اطلاق

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