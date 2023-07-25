بينها "الهوية فى ظل العولمة الثقافية".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

بين فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة، ومعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العاشرة وغيرها، يحفل اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي السابعة مساء، يحتضن قصر ثقافة الأنفوشي، أمسية ثقافية بعنوان "الهوية في ظل العولمة الثقافية"، ويتحدث فيها كل من: دكتور أشرف منصور أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، دكتورة أسماء عبد العزيز، دكتور محمد دوير، ويدير الأمسية الشاعر جابر بسيوني.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تستضيف جمعية النهضة العلمية.. جيزويت القاهرة، بمقره الكائن بشارع المهراني بالفجالة، بالتعاون مع دار المرايا للثقافة والفنون، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية" للكاتب علاء خالد.

تقام الأمسية بحضور المخرج الكبير داود عبد السيد، ومؤلف الكتاب علاء خالد الشاعر والروائي، وتناقشه دكتورة سلمى مبارك أستاذ الأدب المقارن ودراسات الأدب والسينما في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

ــ فادي رشدي بمركز إبداع بيت السحيمي

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء، حفلًا للفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية.

يتضمن البرنامج عدد من أغانى العصر الذهبى منها: "متفوتنيش أنا وحدي، ليلة امبارح مجاليش نوم، ميدلي أغاني وردة، أما براوه، عنوان بيتنا، نسم علينا الهوا، طاير يا هوا".

ويقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساءً حفل فرقة "أبوعوف"، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومختارة من الأغاني الوطنية.

ــ رموز وأساطير في بيت السناري

وفي السابعة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "رموز وأساطير"، ويتحدث فيها المعماري أحمد جمال شوقي، عن الرمز والأسطورة في الحضارة المصرية القديمة، وأصول ومعاني الأساطير وكيفية استمرارها عبر الأجيال، ومدلولات الرموز، وكيفية استخدامها، وأهمية هذه الأساطير في الإجابة عن أصعب الأسئلة وأبسطها فيما يتعلق بتاريخ البشرية.

ــ البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية للكتاب

وفي يومه قبل الأخير، يشهد البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية وتختتم فعالياته غدًا.

تبدأ أجندة البرنامج الثقافي في الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية، بورشة عمل تعقد بقاعة اجتماعات "A"، تحت عنوان "أساسيات الكتابة الأكاديمية" ــ اليوم الثالث ــ والتي تقدمها دكتورة وجدان حسين عبد ربه.

وفي نفس التوقيت ــ الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية ــ تعقد بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء بعنوان "الثقافة وبناء الإنسان .. روح التسامح"، بمشاركة كل من: استشاري الصحة النفسية دكتور محمد المهدي، دكتور نظير عياد، القمص أثناسيوس جورج، دكتور محمد المحرصاوي، ويدير الجلسة أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية دكتور أحمد زايد.

ومن الثالثة وحتى الخامسة، تستقبل قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، لقاء بعنوان “حوارات لتنمية الذات”، ويتحدث فيها طوني جورج، ويقدمها أندرو شنودة.

ومن الرابعة وحتي السادسة، تعقد بقاعة اجتماعات "C"، ندوة بعنوان "التراث الشعبي وتحديات الهوية"، ويتحدث فيها كل من: دكتور محمد شحاتة العمدة، دكتورة دعاء محفوظ، ويقدمها الشاعر وليد علاء الدين.

وتختتم فعاليات اليوم في الخامسة وحتى السابعة مساء، بلقاء مفتوح مع الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيدو يقدمه ويحاوره خلاله الشاعر والكاتب المسرحي المترجم ميسرة صلاح الدين، وذلك بقاعة الوفود.