اعتاد عشاق الكرة المصرية بشكل يومي على متابعة جميع المباريات في وقتها المحدد ويزداد التساؤل عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-7-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-7-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في وديات الأندية ودوري أبطال أوروبا وغيرها، وما القنوات الناقلة.

تستمر متعة كرة القدم ويوم جديد مع عدد من المباريات المبشرة بالمتعة والإثارة في شتى بقاع العالم.

تتواصل استعدادات الأندية للموسم الجديد، وتُلعب مباريات في الجولات الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-7-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من "الدستور" نستعرض معًا على جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

ويلتقي فريق نادي النصر السعودي مع فريق باريس سان جيرمان وديًا خلال جولة اليابان.

كما سيلعب ريال سوسيداد الإسباني مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وسوف يواجه بنفيكا نظيره بيرنلي.

أما يكون في دوري أبطال أوروبا، سوف يلتقي جلطة سراي مع فريق نادي زالغيريس فيلنوس الليتواني.

مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو في دوري أبطال أوروبا

نادي الجيريس فيلنوس × نادي جلطة سراي (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية)

فريق دنيبرو 1 × فريق نادي باناثينايكوس (في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية)

فريق دينامو زغرب × فريق أساتانا (في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية)

مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو في وديات الأندية

فريق النصر × فريق باريس سان جيرمان (في تمام الساعة 14:20 مصر والسعودية) - وتكون على قناة beIN Sports HD 2

فريق ريال سوسيداد * فريق سبورتينغ لشبونة (في تمام 22:30 بتوقيت مصر والسعودية)

فريق بنفيكا × فريق بيرنلي (في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر والسعودية).

ومن الجدير بالذكر ان يستعد فريق الزمالك للمشاركة فى منافسات البطولة العربية، التي تقام بالسعودية فى الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل، ويبدأ الزمالك مشاركته في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي الجمعة 28 يوليو، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.