الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: إنشاء بنك مركزى الحل الأمثل للقضاء على أزمة الحبوب الغذائية الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

 قال الدكتورأيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن تداعيات انهيار اتفاق الحبوب الأوكرانية ستظهر خلال الأعوام القلية المقبلة، حيث تلعب روسيا وأوكرانيا دوراً كبيراً في عملية الصادرات العالمية للحبوب الغذائية.

حدة التضخم بالعالم


وأكد الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ارتفاع أسعار السلع التي يتم توريدها من روسيا وأوكرانيا أمر يشكل خطورة كبيرة على الدول المستوردة، حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة حدة التضخم في العالم.

أزمة الحبوب 

وأضاف في حديثه، أن هناك مقترح بأن تسير الحبوب الأوكرانية عن طريق السكك الحديدية، أو عن طريق دولة بولندا كي يتم بعد ذلك توصيلها إلى باقي دول العالم بأمان.

 

وأشار إلى، أنه يجب عمل بنك مركزي دولي للحبوب عبر العالم، حيث هذا البنك سيكون بمثابة الضامن الأساسي المسؤول عن توريد السلع وتصديرها لدول العالم وقت الأزمات.

أيمن سمير أخبار الحرب الروسية الأوكرانية حديث الاخبار اكسترا نيوز الحبوب الغذائية

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