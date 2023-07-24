حازم إمام: الزمالك لديه مواجهات صعبة فى البطولة العربية (فيديو)

قال الكابتن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة ونجم نادي الزمالك السابق، إن الزمالك حصد الدوري فى ظل ظروف صعبة العام الماضى، لافتًا إلى أن الزمالك لديه مواجهات صعبة فى البطولة العربية، معقبًا: "ربنا يستر".

وأوضح إمام، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن إمام عاشور لاعب كويس جدا، ولكن الزمالك هو الذي ساهم في ظهوره وإبرازه، مردفًا: "طبيعي الجمهور يزعل، لكن كصفقة كرة هو لاعب كويس".

وعلق على إمكانية رحيل فيتوريا عن منتخب مصر، قائلًا: "مافيش الكلام ده خالص، وهناك شرط جزائى سيتم تفعيله بعد البطولة الإفريقية، والراجل مبسوط ولا توجد مشاكل معاه خالص".

واقعة اللاعب حسين الشحات فى مباراة الأهلى وبيراميدز

عن واقعة اللاعب حسين الشحات فى مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصري، قال: "النادى الأهلى حصل على الدوري، والمباراة تحصيل حاصل ومينفعش يحصل كدة، والنادي الأهلى قرر معاقبته وكذلك الرابطة قررت معاقبته، ونزل الشحات اعتذار عن اللى حصل منه".