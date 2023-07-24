مصرع شاب سقط داخل حفرة بمنشية البكري في الفيوم

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه اليوم الإثنين، بعد سقوطه داخل حفرة خرسانية بشارع منشية البكري بدائرة محافظة الفيوم.

وتبين من التحريات أن الضحية يُدعى "اسلام. ع " 25 سنة، وأنه كان في طريق العودة إلي منزله وسقط داخل حفرة يبلغ عمقها 18 مترا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويفارق الحياة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارً من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بسقوط شاب في حفرة خرسانية.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف الي مكان الواقعه وتبين إصابة الشاب وجاري نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعه في قسم العناية المركزة لخطورة حالته، وتبين من الفحص إصابته بتهتك كامل في المعدة والكلي اليسري ووفاته متأثرًا بالإصابة .

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.