الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نوران أبوطالب تتألق فى حفلها الغنائى بمهرجان الأوبرا الصيفى (صور)

نوران ابو طالب
نوران ابو طالب

تألقت المطربة نوران أبو طالب في حفلها الغنائي التي أحيته على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وسط حشد جماهيرى.

وتنقلت أبوطالب بين عدد من الأعمال الشهيرة التى حققت مكانة مميزة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى، إضافة إلى عدد من غنائياتها الخاصة كان منها "بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، اه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، اهوا ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت وروح خبر".

362348250_1057189028779402_246137749359926435_n
362348250_1057189028779402_246137749359926435_n
362472691_646017644136249_7930568996669914551_n
362472691_646017644136249_7930568996669914551_n
362454855_1271089776877045_2854874777688958239_n
362454855_1271089776877045_2854874777688958239_n
362393451_980346739960088_3402352400558973745_n
362393451_980346739960088_3402352400558973745_n
362454849_3115312792109190_1231207910162269296_n
362454849_3115312792109190_1231207910162269296_n
362483103_1632165813971185_5301426438390776210_n
362483103_1632165813971185_5301426438390776210_n
المطربة نوران أبو طالب نوران أبو طالب دار الاوبرا المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

حب امتلاك.. موظف يحاول إعادة حبه الضائع بجريمة قتل بالإسكندرية

أصدقاء من ورق.. فتاة تقطّع جثة صديقتها وتلقيها في ترعة بسبب شاب

متحدث الكهرباء يكشف سبب تأخر انقطاع التيار ببعض المناطق عن الأخرى

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات اجتماعية

"الشرقية للدخان": إجراءات لضبط أسعار السجائر بالأسواق خلال 3 أسابيع

تقارير مغربية: رضا سليم يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب