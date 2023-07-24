نوران أبوطالب تتألق فى حفلها الغنائى بمهرجان الأوبرا الصيفى (صور)
تألقت المطربة نوران أبو طالب في حفلها الغنائي التي أحيته على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وسط حشد جماهيرى.
وتنقلت أبوطالب بين عدد من الأعمال الشهيرة التى حققت مكانة مميزة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى، إضافة إلى عدد من غنائياتها الخاصة كان منها "بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، اه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، اهوا ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت وروح خبر".