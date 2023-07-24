أول رد من رئيس جامعة الإسكندرية على رسوب طلبة حقوق (فيديو)

علق الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على شكاوى طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، قائلًا إن "الطلاب على المستوى الشخصي ولادي، وأنا قريب منهم، لكن القرب معناه منحه حقه في التعليم وأن يخرج من الكلية مؤهلًا لسوق العمل".

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التصحيح تم بطريقة وآلية سليمة تمامًا، مردفًا: "لا أشكك في آلية التصحيح، لكن جل من لا يسهو، وارد نوع من السهو أو الخطأ وسيتم تدارك أي سهو أو خطأ، ابننا أو بنتنا ياخدوا حقهم بالكامل".

وعن احتجاج الطلاب، قال قنصوة: "أولادنا في سن الشباب، ودورنا نحتويهم، بعضهم كان مشحون، لكن في إطار أنهم أولادنا تم استيعابهم، أساتذتهم قعدوا معهم، والأولاد غلبوا صوت العقل، وكما يظهر في الفيديو صفقوا لأساتذتهم".

ووجه قنصوة للطلبة رسالة طمأنة، قائلًا: "أؤكد لهم اطمئنوا، كل واحد سيحصل على حقه، وجميع الطلاب تحت رعايتنا، لن يمس أحد بسوء، لا يقلقوا، لكن لا يتعدى أحدهم حدود اللياقة، أبوابنا مفتوحة يطلب ما يريد في حدود اللياقة والقواعد والأعراف الجامعية، وكلنا أذان صاغية، ونحن حريصين على مصلحتكم أكثر من أي شئ".

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