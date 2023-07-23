عميد "حقوق الإسكندرية" يفجر مفاجأة بشأن رسوب الطلاب

علق الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على احتجاج الطلاب الراسبين على النتائج ومحاولاتهم للحشد، وإيهام الرأي العام أن نسب الرسوب مرتفعة، قائلًا إن أعداد طلبة كليات الحقوق كبيرة، ومسجل لديه 24 ألفا و400 طالب، لذا النجاح والرسوب نسبة وتناسب.

عميد حقوق الإسكندرية: الطلبة مبيحضروش والامتحانات غالبيتها إلكترونية

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كثير من الطلاب لا يحضرون المحاضرات، ونسبة الطلبة الحريصة على الحضور بسيطة جدًا.

وأضاف: "نؤدي دورنا أمام ربنا قبل الجامعة بأمانة، وموجودين بشكل مستمر مع الطلاب، أبواب مكاتبنا مفتوحة".

وردًا على شكاوى بعض الطلاب من رسوبهم في 7 مواد، قال العميد إن هذه المواد التي رسب فيها من بينها 4 امتحانات إلكترونية، لا يتدخل فيها هيئة التدريس.

وأردف: "حتى الامتحانات المقالية طلبنا من الأساتذة يكونوا رؤوفين بالطلبة، كل الاحترام والتقدير لطلابنا، أنا أب وأعرف معنى طالب يرسب، ونزلت للطلاب وقفت بينهم، لكن ليس كما ذكروا إنهم 700 طالب محتجين، لم يتعدوا 70 طالبا، استقبلت بعضهم في مكتبي، وغدا لي لقاء مع رئيس اتحاد الطلاب، و10 من ممثلي الطلاب لوضع الحقائق".