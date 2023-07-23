عميد "حقوق الإسكندرية": تشكيل لجنة لفحص التظلمات.. وأى طالب له حق هياخده

قال الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن نتيجة طلاب الصفوف الأربعة مرت كما نص القانون على لجان، موضحًا أنه بعد التصحيح مرت الأوراق على لجنة المقرر قبل فض سرية الأوراق، ثم تعرض على لجنة امتحان المقرر المشكلة من أساتذة المادة، ثم تعرض على لجنة عامة للامتحان من جميع الفرق، ثم ينتهي الأمر إلى تطبيق قواعد الرأفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك لبسا شديدا، وأحاول إفهام الطلاب أن درجات الرأفة لها قواعد، لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف، أو من متخلف في مادة أو مادتين إلى ناجح، لكن الكثير من الطلاب فاهمين إن الدرجات للتخفيف عنهم.

ولفت إلى أنه أجرى إحصائيات لمقارنة نتائج الطلاب، بنتائج قبل كورونا، ووجد أن نسب النجاح تزيد علي السنوات ما قبل كورونا، وليست أقل منها.

وأوضح أنه كان هناك شكاوى كثيرة من تدنى مستوى الخريجين، بعد 3 سنوات من الامتحانات الإلكترونية؛ بسبب جائحة كورونا، لذا قرروا العودة للامتحانات الورقية تدريجيًا.

وأشار إلى أنه التقى رئيس اتحاد الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة، وهو أبلغها للطلاب، وشكل لجنة برئاسة أحد العمداء السابقين، لفحص تظلمات الطلاب.

ووجه رسالة للطالب: "لو متأكد مما كتبته، أو لديك شك في جمع الدرجات تقدم بتظلم سيتم فحصه لدى أستاذ المادة".

وأشار إلى أنه مدعو لاجتماع مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ونائب رئيس الجامعة لعرض أبعاد الموضوع والنتائج، وأي طالب له حق سيحصل عليه.