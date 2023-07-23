الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عميد "حقوق الإسكندرية": تشكيل لجنة لفحص التظلمات.. وأى طالب له حق هياخده

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

قال الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن نتيجة طلاب الصفوف الأربعة مرت كما نص القانون على لجان، موضحًا أنه بعد التصحيح مرت الأوراق على لجنة المقرر قبل فض سرية الأوراق، ثم تعرض على لجنة امتحان المقرر المشكلة من أساتذة المادة، ثم تعرض على لجنة عامة للامتحان من جميع الفرق، ثم ينتهي الأمر إلى تطبيق قواعد الرأفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك لبسا شديدا، وأحاول إفهام الطلاب أن درجات الرأفة لها قواعد، لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف، أو من متخلف في مادة أو مادتين إلى ناجح، لكن الكثير من الطلاب فاهمين إن الدرجات للتخفيف عنهم.

ولفت إلى أنه أجرى إحصائيات لمقارنة نتائج الطلاب، بنتائج قبل كورونا، ووجد أن نسب النجاح تزيد علي السنوات ما قبل كورونا، وليست أقل منها.

وأوضح أنه كان هناك شكاوى كثيرة من تدنى مستوى الخريجين، بعد 3 سنوات من الامتحانات الإلكترونية؛ بسبب جائحة كورونا، لذا قرروا العودة للامتحانات الورقية تدريجيًا.

عميد "حقوق الإسكندرية": نسب النجاح المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة

عميد "حقوق الإسكندرية" يعلن نسب النجاح الحقيقية 

وأشار إلى أنه التقى رئيس اتحاد الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة، وهو أبلغها للطلاب، وشكل لجنة برئاسة أحد العمداء السابقين، لفحص تظلمات الطلاب.

ووجه رسالة للطالب: "لو متأكد مما كتبته، أو لديك شك في جمع الدرجات تقدم بتظلم سيتم فحصه لدى أستاذ المادة".

وأشار إلى أنه مدعو لاجتماع مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ونائب رئيس الجامعة لعرض أبعاد الموضوع والنتائج، وأي طالب له حق سيحصل عليه.

حقوق الإسكندرية رسوب طلبة حقوق الإسكندرية طلبة حقوق الإسكندرية

مواد متعلقة

عميد "حقوق الإسكندرية": نسب النجاح المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة

عبدالحكيم: "حلم ناصر" فى التنمية هو الرسالة الأساسية للنظام الحالى

كيف ساعدت الطرق والكبارى فى التصدى للتغيرات المناخية؟

طالبة بـ"حقوق الإسكندرية": سقطونى فى 7 مواد وغيبوا زميلتى وهى حاضرة

رئيس كتلة الحوار: خطاب الرئيس السيسى مبشر ويبث الاطمئنان

خبز البطاطس.. أستاذ إدارة أزمات يكشف عن بدائل اتفاقية الحبوب

مختص فى سياسات الأمن الغذائى: أوروبا اتجهت للشراء الجماعى للحبوب

بلينكين: تزويد كييف بمقاتلات F16 والتسليم خلال أشهر

الأكثر قراءة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

اعرف رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 (تفاصيل)

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

"السياحة": ننتظر رقمًا تاريخيًا لم يحدث من قبل فى عدد السائحين

مع اقتراب احتفالها باليوبيل.. ماذا تعرف عن إكليريكية المحرق؟

عبدالحكيم: "حلم ناصر" فى التنمية هو الرسالة الأساسية للنظام الحالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة في عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)