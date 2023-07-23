عميد "حقوق الإسكندرية": نسب النجاح المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة

قال الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن كلية الحقوق عريقة فيها قامات كبيرة من الأساتذة وأعضاء التدريس، مضيفا: "أؤكد حرصنا على الطلاب ومستقبلهم، لأنهم أمانة في أعناقنا، وسنسأل عن حقوقهم في الفهم وتوصيل المعلومة وتقييمهم، واستيفاء الخريج لمتطلبات سوق العمل".

وردا على ما أثير على السوشيال ميديا بأن نسب النجاح لا تتعدى 50% للصفوف الأربعة، قال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا أعلم سبب الزوبعة، ونسب النجاح المعلنة غير صحيحة، وليس دوري أرد على مواقع التواصل، لي قنواتي الشرعية".

ولفت إلى أنه بعد 3 سنوات من الامتحانات الإلكترونية بسبب جائحة كورونا، وبسبب شكاوى كثيرة من تدنى مستوى الخريجين، قررنا العودة تدريجيا للامتحانات الورقية، والطالب يمتحن 10 مواد، منها مادتان فقط ورقي بأسئلة مقالية، والباقي إلكتروني.

وأعلن عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، نسب النجاح في الصفوف الأربعة، كالتالي:

نسبة نجاح الفرقة الأولى 86%

نسبة النجاح للفرقة الثانية 60%

نسبة النجاح للفرقة الثالثة 51%

نسبة النجاح للفرقة الرابعة 60%