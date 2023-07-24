الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الكهرباء يكشف سبب تأخر انقطاع التيار ببعض المناطق عن الأخرى

الكهرباء
الكهرباء

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الجميع مهتم ويتابع لسرعة حل أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال ونسعى لتقليل أوقات الانقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البيان الذي خرج من وزارة الكهرباء مؤخرًا كان لطمأنة الناس، عن أوقات الانقطاعات وتخفيف الأحمال وأنها تكون ببداية الساعة أو قبلها بـ 5 أو 10 دقائق أو بنهاية الساعة بـ5 أو 10 دقائق أيضًا.

وتابع، أن تكرار الانقطاع على مدار اليوم يكون 3 أو 4 مرات حسب كل منطقة والتخفيف المطلوب فيها، مؤكدًا أن الانقطاع  زيادة عن الساعة يحدث نتيجة عطل كهربائي بسبب أن الجميع يقوم بتشغيل الأجهزة بوقت واحد عند عودة التيار الكهربائي.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

وطالب بضرورة الإبلاغ حال زيادة انقطاع التيار الكهربائي عن ساعة إما عن طريق الخط الساخن 120 أو عبر تطبيق الهاتف، مشيرًا إلى أن موعد انتهاء الأزمة الكل يعمل عليها وخلال أيام تنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

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