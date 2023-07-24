الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبري فواز: اشتغلت بسدس أجري بعد 2011.. و"كانت لحظة وعدت والدنيا شبرقت بعدها"

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنّه في عام 2011 توقف تصوير الكثير من الأعمال الفنية، لكن التلفزيون قرر الاستمرار في التصوير، فما كان منه إلا أن شارك في عمل بسدس أجره، دون أي غضاضة، مستطردًا: "كانت لحظة وعدت والدنيا شبرقت معانا بعدها ورجعت ضيقت تاني، لكن هترجع زي الأول لأنها مش بتفضل على حال واحد".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "الدنيا إن استمرت على حال واحد لانتهت من زمان، لكن في اللحظة الطيبة يجب أن نتعاون مع بعض، وفي اللحظات الصعبة يجب أن نراعي من حولنا وأن نراعي الظروف مثل أي ظرف آخر".

وأوضح الفنان: "هذا يحدث في أي مكان.. على مستوى الأسرة، إن لم تكن الظروف جيدة فإن الجميع يجب أن يتحملوا، الزوج والزوجة والأبناء".

وأكد صبري فواز، أنّ له نصيب كبير من الصبر، لكنه أصبح له نصيب كبير من الفوز أيضا مؤخرا، مشيرًا إلى أنه يحمد الله على السراء والضراء دوما.

صبري فوا الفنان صبري فواز أحمد الطاهري 60 دقيقة اكسترا نيوز

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