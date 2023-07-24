صبرى فواز: بحر الإسكندرية منحنى البراح.. وهذه ضريبة النجاح والشهرة التى دفعتها

تحدث الفنان صبري فواز، عن ذكرياته مع محافظة الإسكندرية، قائلًا: "جواب التنسيق الخاص بي جاء فيه سألتحق بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، والتحقت بقسم المسرح ووقعت في غرام الإسكندرية".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إسكندرية أحن بلد على اللي مش منها، كنت شابا في الجامعة ولم يكن معي شيء، لكنني استطعت أن أعيش وأتعلم وكانت الحياة لطيفة جدًا".

وتابع الفنان: "البحر منحني البراح، أنا فلاح، وبالتالي كانت أمامي الأراضي الزراعية واسعة، ولم يكن في إمكاني أن أعيش في مكان ليس به براح، وبالتالي أستطيع القول إن الإسكندرية طبطبت عليّ".

وحول تكريمه في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، قال: "أكثر ما عبّر عني وأنا أستحضر ذكرياتي مع الكلية في أثناء ذهابي إلى حفل التكريم هو كلام الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي قال فيه يا موج بحر الليالي عديتك وأنت عالي ودفعت المهر غالي من الأيام والسنين".

إلى ذلك، تحدث الفنان صبري فواز عن الثمن الذي دفعه طيلة السنوات الماضية حتى يصبح فنانًا نجاحًا، قال: "المهر هو عمر كامل شقيت وتعلمت فيه وحضرت ورش وندوات ومعارض فن تشكيلي واشتركت في ورش مسرحية وسافرت وقرأت كثيرًا، عانيت من إحباطات كثيرة وتجدد الأمل حتى أصبحت ما أنا عليه الآن".