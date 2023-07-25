بعد رحيلها عن عمر 74 عامًا.. صور نادرة من حياة الفنانة جوزفين ابنة تشارلى شابلن

ظهرت جوزفين شابلن كطفلة في فيلم "Limelight" مع والدها الأسطوري شارلي شابلن، وتلاه ظهورها في عدة أعمال تليفزيونية وسينمائية مثل حكايات كانتربري، الهروب إلى الشمس، وهمنجواي.

وأعلنت عائلتها وفاة الممثلة جوزفين شابلن، والسادسة من بين 11 طفلاً من أبناء أسطورة الشاشة تشارلي شابلن، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا.

من هي الفنانة جوزفين شابلن؟

ولدت في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، في 28 مارس 1949، وتعد هي الأبنة الثالثة من بين ثمانية أطفال لتشارلي شابلن من زوجته الرابعة "أونا أونيل"، الممثلة البريطانية وابنة الكاتب المسرحي يوجين أونيل الحائز على جائزة نوبل.

ظهرت جوزفين، كطفلة لأول مرة على الشاشة في الثالثة من عمرها، في فيلم "لايملايت" عام 1952 من تأليف وإخراج وبطولة والدها شابلن، كما ظهرت في فيلم A Countess from Hong Kong، عام 1967.

وأيضًا لعبت درو "ماي" في عام 1972 في The Canterbury Tales للمخرج بيير باولو باسوليني.

جوزفين شابلن وأبيها

أبرز أعمالها

لعبت جوزفين، دور البطولة في فيلم "الهروب إلى الشمس'' عام 1972، الذي يدور حول مجموعة من الأشخاص يحاولون مغادرة الاتحاد السوفيتي هربًا من معاداة السامية والقمع السياسي، كما ظهرت أيضًا في فيلم L'odeur des fauves عام 1972.

ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، كانت جوزفين شابلن مقيمة منذ فترة طويلة في باريس، وقد قامت شابلن بعدد من الأعمال الفرنسية، من بينها Nuits rouges -1974 و À l'ombre d'un été -1976.

تسلمت إدارة مكتب والدها

أدارت جوزفين مكتب "تشابلن" في باريس نيابة عن أشقائها لعدة سنوات، منذ أن توفي والدها في ديسمبر 1977 عن عمر يناهز 88 عامًا، وذكرت مجلة فارايتي في ذلك الوقت أنها مع والدتها وسبعة من الأبناء كانوا بجانب سرير والدها عندما توفي.

تزوجت جوزفين، من رجل الأعمال اليوناني نيكي سيستوفاريس من عام 1969 حتى طلاقهما عام 1977، ثم عاشت مع الممثل الفرنسي موريس رونيه حتى وفاته عام 1983.

وكان زوجها الثاني، من عالم الآثار جان كلود جاردين، وعاشوا معًا من عام 1989 حتى وفاته عام 2013.

ونستعرض مجموعة الصور النادرة للفنانة جوزفين مع أبيها تشارلي شابل

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها

جوزفين شابلن وأبيها