الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبري فواز: كنت أؤمن دائمًا بأنني سأصبح على ما عليه الآن

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنه درس بكلية الآداب قسم المسرح جامعة الإسكندرية، معقبًا: "من وقتها وقعت في غرام البلد دي، وكانت أحن بلد على اللي مش منها".

وأضاف فواز، خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه وقت وصولي إلى الإسكندرية كنت شابًا في الجامعة، وليس لدي أي شيء، واستطعت خلالها أن أحلم وأعيش.

وتابع: البحر أداني فكرة البراح، خاصة أني جاي من الفلاحين وعايش وسط زرع وغيطان، ومكنش ينفع أعيش في مكان مفيهوش براح.

طول الوقت شايفني زي ما أنا دلوقتي

وأوضح الفنان صبري فواز، أنه كان يؤمن دائمًا بأنه سيصبح إلى ما هو عليه الآن، وأن الأمر مجرد وقت، معقبًا: "كنت طول الوقت شايفني زي ما أنا دلوقتي".

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