"الترجمة للشباب".. الأوراق المطلوبة وشروط ومواعيد الجائزة

أعلن المركز القومي للترجمة فتح باب التقدم لجائزة جائزة الترجمة للشباب في الدورة الثانية لها لعامي (2023/ 2024) ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الجائزة وشروط التقدم إليها والأوراق والوثائق المطلوبة.

وصف الجائزة:

جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن 40 سنة في مجالات متنوعة.

قيمة الجائزة ومكوناتها:

− المركز الأول: مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

− المركز الثاني: مكافأة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

− المركز الثالث: مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

− أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

− أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

− أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

− أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2020 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

− لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

1. أهمية العمل المُتَرجْم.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة. (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب. (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا).

الأوراق والوثائق المطلوبة:

1. نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

2. تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

3. سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

4. صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

5. خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: (المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة) أو بالبريد اعتبارًا من 25/7/2023حتى 24/8/2023، يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من المعلومات الاتصال على: (02-27354524) أو للمراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected].