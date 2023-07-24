الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتح باب التقدم لـ جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة، عن فتح باب التقدم لجوائزه للأعمال المترجمة إلى اللغة العربية، ومن أهمها “جائزة جابر عصفور للترجمة” في مجال الآداب والدراسات النقدية(الدورة الثانية- 2023/ 2024).

 وصف الجائزة:

جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية،..).

 قيمة الجائزة ومكوناتها:

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

− أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

− أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

− أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

− أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2020 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

− لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

1. أهمية العمل المُتَرجْم.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة(دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).           

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا).

الأوراق والوثائق المطلوبة:

1. نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

2. تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

3. سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

4. صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

5. خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: (المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة) أو بالبريد، اعتبارًا25/7/2023 احتى 28/8/2023، يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على: (02-27354524) أومراسلتنا على البريد الإلكتروني: [email protected]

المركز القومي للترجمة حقوق الملكية الفكرية الترجمة جائزة جابر عصفور للترجمة الدراسات النقدية

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