الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى افتتاح فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة ونظم الغذاء

خلال فعاليات اليوم
خلال فعاليات اليوم

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، يتقدمهم جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، وأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة. 

وضم وفد مصر فى الجلسة السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير بسام راضى، سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى. 
وتم خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات من جانب رؤساء الدول والحكومات الممثلين للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول مقترحات وآليات تطوير نظم الغذاء فى العالم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة الثانية اليوم إلقاء كلمة مصر، والتى سوف تتضمن شرحاً للجهود التى قامت بها الدولة المصرية لتعزيز التحول فى نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، بهدف إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء، والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام ٢٠٣٠. 
 

استصلاح الأراضي الامم المتحدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية الدولة المصرية السفير نادر سعد جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا

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