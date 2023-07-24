الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن آخر موعد للتقديم لوظائف التربية والتعليم بأسيوط

وظائف شاغرة
وظائف شاغرة

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط خلال الفترة بين يومى 18/7 وحتى 3/8 من العام الجارى 2023، فى تخصصات مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، مدير مدرسة، وكيل مدرسة، موجه عام، موجه أول، موجه مادة - نشاط.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذا المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفى المنظمة والملائمة لطبيعة العمل كما هو موضح بالملف المرفق

وترفق طلبات شغل الوظائف الشاغرة بالمستندات الآتية:

1ـ بيان حالة وظيفية موضح بها الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية إن وجدت

2ـ بيان بالانجازات مدعمة بالمستندات.

3ـ بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة

4ـ صورة من تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

5ـ صورة شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة التى يتم التقدم اليها

6ـ الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شعل الوظيفة

7ـ شهادات التقدير وخطابات الشكر إن وجدت

8- صورة بطاقة الرقم القومى.

9- صورة المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.

10- صورة قرار التسكين لأخر وظيفة على الكادر.

11- تحليل سلبى للمخدرات من جهة حكومية معتمدة.

 

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