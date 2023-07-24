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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهود الدولة بقطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو

الزراعة
الزراعة

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، حجم الجهود التي بذلتها الدولة في قطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

حظى قطاع الزراعة، بدعم من القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي، وشهدت الفترة الماضية إطلاق مشروعات قومية في قطاع الزراعة أبرزها توشكى الخير والدلتا الجديدة العملاق.

كما تم تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا بشمال وجنوب سيناء واستصلاح نحو 11 ألف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات نحو 2122 أسرة من سيناء ومحافظات أخرى.

أنشأت مصر مزرعة نخيل التمر بتوشكى، والتي تعد الأكبر في العالم وزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية بمنهج الجودة الفائقة للمنتجات، وإطلاق مبادرات قومية تأتي في صالح المزارعين.

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