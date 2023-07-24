الرعاية الصحية بالأقصر تقدم تدريبات حول علم الإدارة للفئات القيادية

قام د.أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بإجراء برنامج تدريبي اختص به مديري الإدارات بفرع الهيئة ومديري المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة لفرع الهيئة بالأقصر، إضافة إلى عدد من كوادر الصف الثاني للقيادات المعنية في الادارات الصحية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر للمتابعة وإعادة التأهيل والتطوير للمهارات القيادية لجميع المراكز القيادية بالفرع والمنشآت التابعة له ورفع كفاءتهم، وإعداد كوادر مميزة وفق أحدث الدراسات العامة والعالمية لفنون الإدارة والقيادة.

شملت المرحلة الأولى من التدريب الخاص بمديري الادارات ، تقديم شرح مبسط لعلم الإدارة، وسبل الإدارة الحديثة ومعنى وأهمية التحكم، وخطوات التحكم، وكيفية قياس أداء الموظف، وتطوير أداء الفريق وتنظيم مجموعات العمل وتحديد القائد والقيادة، وشرح مبسط لنظريات القيادة، وكيفية تحديد الأسلوب الأمثل للقيادة حيث بلغ إجمالي المتدربين بالمرحلة الأولي التي شملت القيادات على مدار 9 أيام ما يقرب من 95 متدربًا، ويأتي التدريب ضمن حزم تدريبات مشروع التأهيل الإلزامي بالهيئة العامة للرعاية الصحية.