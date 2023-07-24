الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير عيادات كلية طب الأسنان (صور)

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، عيادات كلية طب الأسنان  بعد الانتهاء من أعمال التنطوير، والتي شملت إحلال 58 وحدة أسنان ألمانية الصنع بعيادات “تقويم الأسنان، العلاج التحفظى، جراحة الفم والوجه وطب الفم وأمراض اللثة، الاستعاضة الصناعية المتحركة”.

وتفقد "خاطر" خلال الزيارة، أعمال تطوير قاعة الدراسات العليا بقسم تقويم الأسنان والمدرجات والقاعات الدراسية بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التعليمية.  

وأكد رئيس جامعة المنصورة، خلال الجولة، على أهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

شارك في الجولة كل من دكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، دكتور يسرى الهوارى  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، دكتور منى عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، دكتور السيد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رؤساء الأقسام بكلية طب الأسنان.

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شريف خاطر جامعة المنصورة المنصورة طب الأسنان العيادات

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