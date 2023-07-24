بيراميدز: نساند الشيبي في الحصول على حقه من الشحات

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن المصالحة التي تمت بين المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز وحسين الشحات، لاعب الأهلي بعد واقعة استاد الدفاع الجوي التي كان حاضرها، وكذلك مداخلته التليفزيونية الأولى لم يكن حينها شاهد الفيديوهات التي سجلت واقعة تعدي لاعب الأهلي على الشيبي، ولم يكن شاهد الواقعة نفسها في حينها، لكن ذهل من هول ما شاهده بعدها وما يحتويه الأمر من إهانة بالغة غير مقبولة وسباب وشتائم وسب الدين وكذلك تهديد بالإصابة، مشددًا على أنه إذا كان شاهد الأمر من البداية، لما وافق على إجراء الصلح أو حتى مجرد السماح بذلك.

وأشار إلى أن أكثر ما آذاه نفسيًا في الواقعة هو سب الدين من جانب لاعب الأهلي لمحمد الشيبي وهو خطأ لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، وسب الدين جرم عظيم لم يكن يتصور مطلقًا أن يخرج من جانب لاعب يلعب في صفوف فريق كبير بحجم النادي الأهلي.

وأضاف المدير الرياضي أن النادي يتفهم قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بعد معاقبة حسين الشحات الأهلي بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعبنا المغربي، وأنها جاءت طبقا للائحة.

وأوضح أن لجنة المسابقات بالرابطة اتخذت العقوبة في حدها الأقصى طبقا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة وبناء عليه فإن النادي قرر التصعيد وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وشدد المدير الرياضي على أنه يثق في أن اللجنة ستنظر للأمر بشكل مختلف وفقا لما شاهده الجميع من خروج عن النص وإهانة بالغة تعرض لها محمد الشيبي بالضرب والسب والتهديد وستكون هناك عقوبة رادعة.

أشار إلى أن اللاعب قرر أن يسلك مسلكًا قانونيًا آخر للحصول على حقوقه كاملة، مشددًا على أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة في أي خطوة سيتخذها في هذا الشأن.