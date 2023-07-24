الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بعد غياب".. فريق وسط البلد يطرح "ع الوعد" (فيديو)

فريق وسط البلد
فريق وسط البلد

طرح فريق وسط البلد، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب يحمل عنوان "ع الوعد"، وذلك عبر موقع اليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو. 

أغنية "ع الوعد" هى عودة للفريق بعد فترة غياب، وتقدم مزيجا مختلفا من الموسيقى، يرضي جميع الأذواق التي تعودت عليها من فريق وسط البلد، وهى من كلمات الشاعرة أمار مصطفى وألحان وسط البلد، ومن إخراج عبد المنعم محمد على، ودارت فكرة تصوير فى إطار بسيط، ظهر من خلالها جميع أعضاء الفريق وهم فى حالة من السعادة والبهجة والفرحة وهم يتفاعلون مع الرقصات والجو العام المصاحب للتصوير، ويعتبر هذا التعاون هو الأول بين فريق وسط البلد وشركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

 

وتقول كلمات أغنية "ع الوعد"..

ماسكة اديه.. وعنيها في عينيه
بتطمنه بكلام بيقويه وتوعده
سوا يكبروا ماهو ليها وهى ليه
مهما الكون دار حواليها وحواليه
ينادي عليها
تجري دنيتها بيها
واللي كان بس ليها يتوه عن عنيها وتبعده
ومهما بتنسى
هو ع الوعد لسة
مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها
صوته الضعيف الهادي
من جوا منها ينادي
كل اللي حلمت بيه وياه .. لسة مادد ايديه
يا هل ترى سمعاه.
يا هل ترى فكراه
جواها مش شايفاه وبتدورعنيها عليه
ينادي عليها
تجري دنيتها بيها
واللي كان بس ليها يتوه عن عنيها وتبعد
ومهما بتنسى
هو ع الوعد لسة
مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها

اتاري هى كمان
كل اما عينها تنام
يرسملها ضحكة
ويلون الأيام
يرسملها ضحكة
ويلون الأيام
ينادي عليها
تجري دنيت-ها بيها
واللي كان بس ليها يتوه عن عنيها وتبعد
ومهما بتنسى
هو ع الوعد لسة
مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها

هو ع الوعد لسة
مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها

فريق وسط البلد محمد جابر منصات الموسيقى أغنية البهجة والفرحة البل

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