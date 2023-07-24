إحالة دعوى إلغاء حفل ترافيس سكوت إلى هيئة مفوضى الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني، على أن تُنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل.

وقال مقيم الدعوى إن الواقعة بدأت عندما أعلنت إحدى الشركات المنظمة عن إقامة حفل للمغني الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة أهرامات الجيزة، ولكن قوبل ذلك برفض مجتمعي شديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي طالبت بإلغاء الحفل لأسباب مجتمعية.

وأضاف أن المغني الأمريكي ترافيس سكوت تحوم حوله العديد من الشبهات كونه أحد الداعمين للحركة الماسونية، بالإضافة إلى أنه من أشد الداعمين لمنظمة "الأفروسنتريك" المناهضة للشعب المصري والحضارة الثقافية المصرية، قائلًا: الحفل يتنافى مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري وهويته الثقافية.