العراق يدين حرق نسخة من المصحف أمام سفارته فى الدنمارك

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

وذكرت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تُدين وبعبارات مكرَّرة ومشدَّدة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة جمهوريَّة العراق في الدنمارك".

وأضافت أن "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلميّ".

وطالبت سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي بـ"إعادة النظر سريعًا بما يسمّى بحرية التعبير وحقِّ التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات جمهوريَّة العراق على أراضيها"، لافتة إلى أن "السكوت وعدم الارتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيّة، مَهَّدَ للتغول في هذا السلوك الخطر".

وجددت الوزارة "موقفَ حكومة العراق الداعى إلى أن تكون القرارات والصكوك الدوليّة في تجريم هذه الأفعال، ناظرةً إلى احترام الرموز الدينيَّة والكُتُب المقدَّسة بنحوٍ متساوٍ وشفّاف، دون التمييز على أساس الدين والعِرق".