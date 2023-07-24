الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش إعادة ترسيم الحدود مع 3 محافظات

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال مناقشة ترسيم الحدود

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاثنين، مقترحات تعديل رسم الحدود الإدارية بين محافظة مطروح والمحافظات المجاورة، خاصة الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمسارات  المقترحة. 

وقال محافظ مطروح إنه ستتم المتابعة المستمرة والتنسيق مع المحافظات المجاورة والاستماع لجميع الآراء والمقترحات بما يصب في  الصالح العام  للدولة ويحقق مزيد من التيسيرات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح وبحضور رؤساء المدن والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار القرار الجمهوري ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ بشان تدقيق ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات وفى ضوء البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة وأعمال تشكيل اللجنة المختصة من الجهات المعنية بمحافظة مطروح.

الهيئة المصرية العامة للمساحة الحدود الإدارية القطاعات التنفيذية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحافظات المجاورة

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