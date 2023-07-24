رسامة شمامسة لكنيسة الشهيد مار جرجس ببني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمركز ناصر التابع للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما نظمت خدمة "مدرسة الكتاب المقدس" بإيبارشية أبو قرقاص مؤتمرًا بعنوان "يوم في السماء" لطلبة وطالبات المرحلة الإعدادية من أبناء الإيبارشية، في بيت المؤتمرات بدير الشهيد مارمينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية.

وتضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي مجموعات عمل ومجموعات دراسية عن موضوع "النبوات عن السماء في العهد القديم والعهد الجديد"، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من الألعاب الترفيهية، وشارك في المؤتمر ٤٥٠ طالب وطالبة و ٤٥ خادم وخادمة.

كما نظم القسم التعليمي بالمتحف القبطي بالتعاون مع قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، ورشة فنية لتعليم الأشغال الجلدية شارك فيها متدربون من سن ١٨ إلى ٢٥ سنة من الجنسين.

وتضمنت الورشة التي أقيمت بمقر المتحف القبطي، تعليم كيفية الزخرفة على الجلود وكتابة الأسماء عليها بالحروف القبطية، والأدوات المستخدمة في المشغولات الجلدية.

ومن المقرر عقد سلسلة من الدورات التدريبية لأشغال فنية أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وبالاضافة لذلك صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر داود مطر التابع لإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وعقب القداس عقد مجمع كهنة الإيبارشية، اجتماعهم الدوري، بحضور نيافة الأنبا صليب، حيث ألقى نيافته كلمة عن "الوقاية من الارتداد" وعن "الأب الكاهن وكيف يوازن بين بيته وخدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأيضًا هنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لسيامته أسقفًا والذكرى العاشرة لتجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

كما افتتح نيافة الأنبا صليب صالة "ابنة داود" للألعاب الرياضية بالكنيسة ذاتها.