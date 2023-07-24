ايبارشية دير مواس تشرح مراحل "أسبوع الالام" لـ 80 خادمة ومخدومة

نظمت خدمة "المريمات" للمرحلة الثانوية بإيبارشية دير مواس ودلجا، لقاءًا بعنوان "ساعة بساعة" لطالبات ثانوي، في دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بقرية دلجا.

وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرات دراسية وورش عمل عن موضوع "أسبوع الآلام"، وشارك في اللقاء ٦٠ طالبة من بنات الإيبارشية و ٢٠ خادمة.

ونظمت خدمة إعدادى بكنيسة السيدة العذراء بإيبارشية ديرمواس، مؤتمرًا لمخدوميها، في دير السيدة العذراء بدرنكة، وحمل المؤتمر اسم "مَارَانْ أَثَا" وحضره ما يقرب من مئة مخدوم وعشرون خادم.

وتناول المؤتمر دراسة في سفر الرؤيا مع التركيز على موضوع "السبع كنائس" من خلال محاضرات وورش عمل.

كما احتفلت إيبارشية سيناء الشمالية، بعشية عيد وضع جسد الشهيد مارجرجس بكنيسته بمصر القديمة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وكذلك تذكار السنة الثالثة والعشرين لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا مكاري الأسقف الأول لإيبارشية شبه جزيرة سيناء.

حيث صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وطيّب مدفن نيافة الأنبا مكاري.

كما صلى نيافته قداس العيد اليوم، وطيّب رفات الشهيد مار جرجس، وشاركه الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية، بحضور شعبي كثيف.

وايضا نظمت خدمة ثانوي بكنيسة الشهيد مار جرجس في سوهاج (مقر مطرانية سوهاج)، مؤتمرها السنوي السابع لشباب وشابات المرحلة الثانوية، بعنوان "خين بي إخرستوس - بالمسيح"، في بيت "ماري لاند" بمدينة الشروق.

تناول المؤتمر، الذي شارك فيه حوالي ٢٥٠ شابًّا وشابة و٥٠ خادمًا وخادمة، موضوعات حول السيد المسيح أقنوم الابن المتجسد، من الناحية الكتابية، واللاهوتية، والكنسية، وكيف نعيش في المسيح كأعضاء في جسده.

وتتناول مؤتمرات خدمة ثانوي بمطرانية سوهاج، التي بدأت في صيف ٢٠١٤، موضوعات روحية كنسية حياتية، كان من ضمنها قيمة الاحترام، والروح القدس، والكنيسة جسد المسيح، والحياة بالمسيح في العالم.