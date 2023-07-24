34.3 مليار جنيه حجم استثمارات شركات قطاع الأعمال العام خلال آخر 5 سنوات

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العامم عن حجم الاستثمارات التي نفذتها شركات قطاع الأعمال العام خلال آخر 5 سنوات.

ووفقا للتقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه فأنه تم تنفيذ استثمارات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتديرها الوازارة عبارة عن 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، بينما تم ضخ استثمارات خلال العام المالي 2018/2019 نحو 5.8 مليار جنيه.

كما ذكر التقرير أنه تم ضخ اسثتمارات في شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2019/2020 نحو 5.7 مليار جنيه فيما تم ضخ استثمارات بنحو 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021.

كما ذكر التقرير أنه تم ضخ استثمارات بشركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة خلال العام المالي 2021/2022 بنحو 6.2 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير فأنه تم ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام التي تديرها الوزارة بتحو 34.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالي 2017/2018 حتي العام المالي 2021/2022 .

أضافة إلى ذلك، تم تعزيز جهود تطوير البنية التحتية في مصر، تم تخصيص استثمارات كبيرة لتحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عمليات الاستثمار وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في قطاع الأعمال العام و تم تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات في قوانين الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز مالية وغير مالية للشركات الراغبة في الاستثمار.

تم التركيز على تحسين الكفاءة والابتكار في قطاع الأعمال العام من خلال تعزيز قدرات الشركات وتطوير مهارات الموظفين. تم تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الموارد البشرية وزيادة كفاءة أداء الشركات.

علاوة على ذلك، تم تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة. تم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير حوافز للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر.