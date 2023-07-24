وزير الدفاع الإسرائيلى يفشل فى إقناع الحكومة بتقديم تنازلات بشأن التعديلات القضائية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بمغادرة يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، من البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بعد فشله في إقناع وزير العدل بتقديم تنازلات بشأن قانون التعديلات القضائية.

وبدأ تصويت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون التعديلات القضائية ظهر اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى تأجيل التصويت على التعديلات القضائية المثيرة للجدل، بعد تهديد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، قائلًا: "الوضع مقلق للغاية، يجب تأجيل التشريع".