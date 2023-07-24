الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال بحالات اختناق بعد استنشاق مبيد حشرى بالشرقية

اصابة
اصابة

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، بحالة مرضية، بعد استنشاق مبيد حشرى، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى كل من “خديجة.س”ب"، 22 سنة، غينية الجنسية، “ ، ” أدهم.ح.ال"، 12 سنة، وشقيقه “ عمر” 11 سنة، و “ سارة.خ.إ”، 22 سنة، و “ عبلة.م.ال”، 40 سنة، جميعهم مقيم قرية قاويشة، دائرة مركز ديرب نجم، ومصابين بحالة صعوبة فى التنفس.

و تبين إصابتهم بهذه الحالة بعد استنشاق مبيد حشرى فى المنزل، مما اسفر عنه إصابتهم.

تم نقلهم لمستشفى ديرب نجم المركزى عن طريق الأهل ، ويجرى تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة

وفى سياق متصل، أُصيب طفل صغير بحالة إعياء شديدة إثر تناوله مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى سابقا مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإصابة الطفل «ريان.أ.ل»، يبلغ من العمر عامين ونصف العام، مقيم بقرية الشرقاية، مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، إثر تناوله مبيدا حشريا عن طريق الخطأ.

كما أُصيبت طفلة، تبلغ من العمر 3 أعوام، بعد تناولها مبيدا حشريا بالخطأ، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى أولاد صقر المركزي الطفلة "ملك.ح.إ"، تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مصابة بحالة إعياء شديدة، وتبيَّن تناول الطفلة جرعة من المبيد الحشري داخل منزلها عن طريق الخطأ.

وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتها مستقرة.

وأصيب شخصان بحالات اختناق أثناء التدفئة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى كلا من «حبشى.م.ح»، 23 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، و«محمد.ع.أ»، 45 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابين بحالة اختناق شديدة، وتبين وقوع إصابتهما أثناء التدفئة، خلال تواجدهما بمدينة العبور الجديدة.

استنشاق أصيب 5 أشخاص استقبل إعياء شديد الرعاية الصحية

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