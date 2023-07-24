محافظ المنيا: توريد 474 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين حتى الآن

قال محافظ المنيا، أسامة القاصي، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الإثنين 474 ألف طن قمح، وذلك وسط إجراءات وقائية.



وأكد المحافظ- في بيان- استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023 من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالمحصول بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمود يوسف، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة وتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول.



وعلى صعيد آخر، وجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كل مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة.



وقال رئيس مركز ومدينة مطاي، هشام فايز، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي نفذت حملات تفتيشية على مخابز قرى بردنوها، أسفرت عن تحرير 13 محضرًا تموينيًا، وفي سمالوط جرى تحرير 33 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقريتي قلوصنا وبني خالد، وفي ديرمواس جرى تحرير 18 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة بقرى تل بني عمران، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.