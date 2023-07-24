رفع 230 طن قمامة ومخلفات من زفتى

نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، تحت قيادة مني صالح، حملة نظافة وتنظيف شوارع وطرق فرعية في المدينة خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت المصادر بأن الحملة أسفرت عن رفع نحو 230 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة من المناطق المختلفة بالمركز والمدينة.

وأوضحت رئاسة المركز أن الحملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة والصحة العامة بالمنطقة، وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للمواطنين.

وشملت الحملة عمليات تنظيف الشوارع والطرق الفرعية وجمع القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة، و رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار إبراهيم فايد رئيس مجلس مدينة زفتى، إلى أن هذه الحملة تم تنفيذها بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وبتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتحت إشراف رئيس المركز ومدينته، وأن الحملة حظيت بترحيب واسع من قبل المواطنين، الذين أكدوا على أهمية الحفاظ على النظافة وتحسين الظروف الصحية في المنطقة، وشكروا رئاسة المركز والمدينة على جهودها المستمرة في هذا المجال.

وأكد رئيس المدينة، على أهمية الحفاظ على النظافة وتحسين الظروف الصحية في المركز، مع استمرار رئاسة المركز والمدينة في جهودها المستمرة في هذا المجال، مع تطبيق القانون على المخالفين.

كما قال عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 219 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.