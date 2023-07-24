السيطرة على حريق كابل أسانسير بأحد عقارات الدقى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق شب بكابل أسانسير بأحد عقارات الدقي، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بكابل أسانسير بشارع طهران بالدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.